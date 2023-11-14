Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Масштабная спецоперация в Шымкенте: что нашли у 10 членов ОПГ

спецоперация Фото: pexels
Рецидивистов-вымогателей задержали во время спецоперации в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении полиции за 14 ноября 2023 года, возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет. Также отмечено, что большая часть из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

"Задержанные на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, завладели их автомашинами BMW и ВА3-2114. При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства".Пресс-служба ДП Шымкента

По данным правоохранителей, в полицию доставлены десять лиц, из которых четыре наиболее активных участников группировки взяты под стражу.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса РК".Пресс-служба ДП Шымкента

6 ноября 2023 года сообщалось о спецоперации, проведенной на въезде в Алматы. Тогда сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП при содействии коллег из СОБР, кинологической службы и патрульного экипажа "Буран-278" пресекли попытку завоза крупной партии наркотиков в город.

Читайте также

Гибель альпинистов в Астане: работодателя погибших арестовали
Альпинисты разбились насмерть в Астане: работодателя погибших арестовали
Руководителя и главного специалиста филиала АО "КазТрансГаз Аймак" арестовали в Жезказгане
Руководителя и главного специалиста филиала АО "КазТрансГаз Аймак" арестовали в Жезказгане
Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру
Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру
Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления