Масштабная спецоперация в Шымкенте: что нашли у 10 членов ОПГ

Рецидивистов-вымогателей задержали во время спецоперации в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении полиции за 14 ноября 2023 года, возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет. Также отмечено, что большая часть из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

"Задержанные на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали денежные средства у двух местных предпринимателей, завладели их автомашинами BMW и ВА3-2114. При проверке изъяты четыре единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотические средства и иные вещественные доказательства". Пресс-служба ДП Шымкента

По данным правоохранителей, в полицию доставлены десять лиц, из которых четыре наиболее активных участников группировки взяты под стражу.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса РК". Пресс-служба ДП Шымкента

6 ноября 2023 года сообщалось о спецоперации, проведенной на въезде в Алматы. Тогда сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП при содействии коллег из СОБР, кинологической службы и патрульного экипажа "Буран-278" пресекли попытку завоза крупной партии наркотиков в город.