Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы
По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет (вейпов) выявили при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории южного мегаполиса.
"В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге. В настоящее время начато досудебное расследование", – сказал он.
Он отметил, что иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Уважаемые родители! Напоминаем, что, согласно заключениям ученых, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает", – подчеркнул Алибек Абдилов.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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