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Законодательство РК

Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы

Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы Фото: скриншот видео
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов) в значительном размере пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы при координации прокуратуры города, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет (вейпов) выявили при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории южного мегаполиса.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге. В настоящее время начато досудебное расследование", – сказал он.

Он отметил, что иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Уважаемые родители! Напоминаем, что, согласно заключениям ученых, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков, оказывая пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает", – подчеркнул Алибек Абдилов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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