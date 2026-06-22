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События

221 млн тенге на запретном товаре: АФМ раскрыло крупный бизнес на вейпах

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:10 Фото: unsplash
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сегодня, 22 июня 2026 года, раскрыли некоторые детали. Так, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.

Также в целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.

В итоге сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых. Организатор помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В АФМ настойчиво подчеркивают и напоминают: использование вейпов приводит к развитию никотиновой зависимости, особенно среди подростков и молодежи. Никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, повышая риск развития хронических заболеваний.

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2 апреля 2026 года сообщалось, что в Шымкенте в ходе ОПМ "Дармек" полиция совместно с Департаментом экономических расследований пресекла незаконную продажу электронных систем потребления. Из оборота было изъято около 500 единиц вейпов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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