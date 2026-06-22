221 млн тенге на запретном товаре: АФМ раскрыло крупный бизнес на вейпах
В ведомстве сегодня, 22 июня 2026 года, раскрыли некоторые детали. Так, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.
Также в целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.
В итоге сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых. Организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ настойчиво подчеркивают и напоминают: использование вейпов приводит к развитию никотиновой зависимости, особенно среди подростков и молодежи. Никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, повышая риск развития хронических заболеваний.
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2 апреля 2026 года сообщалось, что в Шымкенте в ходе ОПМ "Дармек" полиция совместно с Департаментом экономических расследований пресекла незаконную продажу электронных систем потребления. Из оборота было изъято около 500 единиц вейпов.