В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
По данным следствия, под прикрытием продажи ювелирных изделий организаторы предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью 50-60% в месяц и обещали полную сохранность вложенных средств.
"На самом деле выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды", – отмечается в сообщении.
В результате противоправной деятельности в схему было вовлечено свыше 400 человек. Общая сумма привлеченных средств превысила 1 млрд тенге.
За счет полученных доходов подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. В настоящее время на недвижимость наложен арест по решению суда.
Кроме того, в схему были вовлечены родственники фигурантов, через банковские счета которых производилось обналичивание средств. Организатор преступной схемы заключена под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре судом вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.