В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент при координации с прокуратурой пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "Аяла Голд", сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, под прикрытием продажи ювелирных изделий организаторы предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью 50-60% в месяц и обещали полную сохранность вложенных средств.

"На самом деле выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды", – отмечается в сообщении.

В результате противоправной деятельности в схему было вовлечено свыше 400 человек. Общая сумма привлеченных средств превысила 1 млрд тенге.

За счет полученных доходов подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. В настоящее время на недвижимость наложен арест по решению суда.

Кроме того, в схему были вовлечены родственники фигурантов, через банковские счета которых производилось обналичивание средств. Организатор преступной схемы заключена под стражу сроком на два месяца.

