Подростки толпой жестоко избили несовершеннолетнюю карагандинку

Жительница Караганды обратилась в полицию с заявлением на группу подростков, которые, по ее словам, без причины жестоко избили ее дочь и сняли происходящее на видео, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось обращение жительницы Караганды, которая на видео показала несовершеннолетнюю дочь со следами побоев. По ее словам, их нанесла группа подростков 16 февраля 2026 года около 18:00.

"Моя несовершеннолетняя дочь была жесточайшим образом избита группой подростков. Нападение было совершено без причины, без повода и без какого-либо конфликта. Это была целенаправленная агрессия и жестокое насилие над ребенком. Более того, нападавшие снимали происходящее на видео. Данный факт свидетельствует об осознанности их действий и демонстративном характере издевательства. Однако видеозапись мне до настоящего времени не предоставляется, что вызывает серьезные опасения относительно полноты и прозрачности проводимого расследования", – говорится в обращении.

Женщина рассказала, что в настоящее время ее дочь проходит лечение в детской больнице. Ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма.

"Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. У меня возникает закономерный вопрос: куда смотрела администрация школы? Кроме того, считаю, что первоначальные следственные мероприятия проведены не на должном уровне. У меня имеются серьезные сомнения в объективности и полноте расследования", – поделилась мама пострадавшей девочки.

В ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент и отметили, что по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел шестеро несовершеннолетних. Предварительно установлено, что подозреваемые умышленно нанесли потерпевшей телесные повреждения из хулиганских побуждений. По результатам первичных следственных действий несовершеннолетние инициаторы конфликта – юноша и девушка – водворены в изолятор временного содержания. Действиям остальных участников произошедшего будет дана правовая оценка в рамках расследования". ДП Карагандинской области

Также в полиции добавили, что в отношении родителей несовершеннолетних приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Инцидент рассмотрен на Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Принято решение о направлении виновных в специальную образовательную организацию после завершения расследования. Любые подобные противоправные действия недопустимы и влекут уголовную ответственность". ДП Карагандинской области

Департамент полиции предупредил: подростковая агрессия, травля и унижение будут пресекаться принципиально и жестко. Ни один участник подобных противоправных действий не останется без ответственности.

