#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Происшествия

Подростки толпой жестоко избили несовершеннолетнюю карагандинку

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 17:15 Фото: pexels
Жительница Караганды обратилась в полицию с заявлением на группу подростков, которые, по ее словам, без причины жестоко избили ее дочь и сняли происходящее на видео, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось обращение жительницы Караганды, которая на видео показала несовершеннолетнюю дочь со следами побоев. По ее словам, их нанесла группа подростков 16 февраля 2026 года около 18:00.

"Моя несовершеннолетняя дочь была жесточайшим образом избита группой подростков. Нападение было совершено без причины, без повода и без какого-либо конфликта. Это была целенаправленная агрессия и жестокое насилие над ребенком. Более того, нападавшие снимали происходящее на видео. Данный факт свидетельствует об осознанности их действий и демонстративном характере издевательства. Однако видеозапись мне до настоящего времени не предоставляется, что вызывает серьезные опасения относительно полноты и прозрачности проводимого расследования", – говорится в обращении.

Женщина рассказала, что в настоящее время ее дочь проходит лечение в детской больнице. Ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма.

"Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. У меня возникает закономерный вопрос: куда смотрела администрация школы? Кроме того, считаю, что первоначальные следственные мероприятия проведены не на должном уровне. У меня имеются серьезные сомнения в объективности и полноте расследования", – поделилась мама пострадавшей девочки.

В ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент и отметили, что по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел шестеро несовершеннолетних. Предварительно установлено, что подозреваемые умышленно нанесли потерпевшей телесные повреждения из хулиганских побуждений. По результатам первичных следственных действий несовершеннолетние инициаторы конфликта – юноша и девушка – водворены в изолятор временного содержания. Действиям остальных участников произошедшего будет дана правовая оценка в рамках расследования".ДП Карагандинской области

Также в полиции добавили, что в отношении родителей несовершеннолетних приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Инцидент рассмотрен на Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Принято решение о направлении виновных в специальную образовательную организацию после завершения расследования. Любые подобные противоправные действия недопустимы и влекут уголовную ответственность".ДП Карагандинской области

Департамент полиции предупредил: подростковая агрессия, травля и унижение будут пресекаться принципиально и жестко. Ни один участник подобных противоправных действий не останется без ответственности.

Ранее массовая драка произошла в Сайрамском районе Туркестанской области. Несколько парней напали на молодого человека после игры в кокпар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Мошенник из Караганды обманул клиентов на 20 млн тенге и сбежал
19:21, 25 февраля 2026
Мошенник из Караганды обманул клиентов на 20 млн тенге и сбежал
Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау
20:21, 17 июня 2024
Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау
Подростка жестоко избили толпой в Атырау
12:08, 14 апреля 2023
Подростка жестоко избили толпой в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: