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Группу африканцев-нелегалов задержали в центре Алматы

Нелегалы из Африки трудились в центре Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:44 Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали граждан стран Африканского континента, сообщает Zakon.kz.

В миграционной службе города отмечают, что нелегалы из стран дальнего зарубежья незаконно работают на различных объектах мегаполиса.

По данным начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Асхата Бутунчинова, 17 июня стражи порядка провели локальный рейд в центре города.

"Всего задержаны 40 иностранцев, большая часть которых не имеют документы, подтверждающие их личности. По предварительным данным, речь идет о гражданах соседних приграничных государств, а также о гражданах стран Африканского континента. До полного установления личностей задержанных они помещены в приемник-распределитель. Далее в отношении них будут собраны материалы на предмет нарушения ими миграционного законодательства Республики Казахстан", – сообщил Бутунчинов.

Это уже не первый факт, когда из Алматы депортируют нелегально находящихся африканцев. Так, в январе 2024 года из города выдворили 19 граждан, а в июне вернули на Родину еще трех человек из стран Африканского континента.

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