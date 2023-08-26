Арсенал оружия и наркоплантация: сельчанина задержали в Алматинской области

Факт незаконного культивирования наркотических растений выявили в селе Акбайлау Балхашского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Данный факт выявили 25 августа 2023 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с сотрудниками департамента КНБ региона.

"Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по ст. 300 ч. 4 ("Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества") УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан хозяин вышеуказанного участка – гражданин Д 1951 г. р.", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

На земельном участке подозреваемого площадью в 1 га был выявлен факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащие наркотические вещества. Общее количество изъятого вещества составляет около 5 тонн.

"Также в ходе проведения обыска было выявлено и изъято два нарезных оружия, три гладкоствольных ружья, снаряженный патронами к. 5,56 мм магазин, тепловизор, лазерный прицел и другие принадлежности для оружия. По факту начато отдельное уголовное производство по ст. 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК РК", – дополнил Бауржан Аленов.

По всем фактам проводятся следственные мероприятия с назначением соответствующих экспертиз.