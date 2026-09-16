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Происшествия

В Актюбинской области задержали владельца наркоплантации

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 18:26 Фото: Zakon.kz
В Темирском районе области полицейские выявили незаконное выращивание наркосодержащих растений. В частном доме села Шубарши обнаружили шесть кустов и около 11 кг растительного вещества. Оперативные мероприятия прошли в рамках ОПМ "Қарасора-2026", сообщает Zakon.kz.

На территории одного из дворов правоохранители нашли специально подготовленные углубления в земле, где выращивались растения. Всего было обнаружено шесть кустов. В доме и бане также нашли семена, растительное вещество, упаковки и другие предметы, связанные с его хранением.

"Общий вес вещества составил около 11 кг. Все обнаруженное направили на соответствующее исследование. Следствие установило, что мужчина начал заниматься выращиванием еще весной. Он самостоятельно подготовил во дворе места для посадки, высадил семена, а затем поливал и ухаживал за растениями", – заявили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Во время допроса мужчина признал вину и подтвердил, что выращивал растения для личного употребления. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области 17-летний подросток попал под суд после того, как в его организме нашли следы наркотиков.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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