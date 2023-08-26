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"Ударил девушку по попе": казахстанцев возмутило поведение курьера в Алматы

"Ударил девушку по попе": казахстанцев возмутило поведение курьера в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы курьер популярной среди казахстанцев компании, проезжая мимо девушки, ударил ее по попе. Об этом заявили в фонде "НеМолчи.kz", сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента фонд опубликовал накануне, 26 августа 2023 года, в Instagram.

По данным "НеМолчи.kz", инцидент произошел 24 августа 2023 года на ул. Асанбая Аскарова в Алматы.

"Доставщик компании Glovo, проезжая мимо идущей девушки, ударил ее по попе. Это домогательство. Кто из женщин не встречался с таким низким поведением? Мне кажется, каждая женщина вспомнит, как кто-нибудь её потрогал/задел/хлопнул/приставал. Наверное, этот мужчина чувствует себя мачо — в рамках своего узкого мышления. А что чувствует женщина? Злость, гнев, неприязнь, обиду, грязь. У нас в законодательстве нет статьи за домогательство, потому такое грязное поведение не порицается", – говорится в описании видеоролика.

В фонде попросили Департамент полиции Алматы найти мотоциклиста и привлечь к ответственности.

Многие казахстанки в комментариях написали, что не раз сталкивались с подобным поведением мужчин. Большинство пользователей Казнета возмутило поведение курьера:

  • "Скоро ружье с собой носить будут девушки!"
  • "Что с мужчинами не так?! Что происходит с ними?!"
  • "Мне, как парню, стыдно за такое поведение данного индивида!"
  • "Пора внести статью за харассмент! Иначе тяжело будет остановить озабоченных!"
  • "Безнаказанность порождает вседозволенность! Фу, мне тоже пару раз делали подростки, это так мерзко!"
  • "Ауууу, ну и где те, которые пишут: "Кототкие юбки не носите, открытое не носите"? Девушка в длинной юбке!"

На инцидент 26 августа отреагировали в компании Glovo:

"Спасибо, что обратили наше внимание на данный инцидент. Glovo во всем мире придерживается нулевой терпимости в отношении подобного поведения и любого вида харассмента. Служба поддержки уже выясняет личность курьера на видео и является ли он действующим курьером".

В компании попросили "обязательно обратиться в правоохранительные органы".

"Glovo готова оказать полиции любую необходимую помощь. Компания не приемлет подобное поведение", – написала компания Glovo в комментариях к видеоролику.

Также в компании казахстанцев, которым стало известно о таком случае, попросили незамедлительно сообщать Glovo на электронную почту support@glovo.mail.kustomerapp.com, чтобы они "могли оперативно принимать меры".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Харассмент – это нарушение личных границ и субординации, приставания, унижение и нарушение неприкосновенности частной жизни.

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