"Ударил девушку по попе": казахстанцев возмутило поведение курьера в Алматы

В Алматы курьер популярной среди казахстанцев компании, проезжая мимо девушки, ударил ее по попе. Об этом заявили в фонде "НеМолчи.kz", сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента фонд опубликовал накануне, 26 августа 2023 года, в Instagram.

По данным "НеМолчи.kz", инцидент произошел 24 августа 2023 года на ул. Асанбая Аскарова в Алматы.

"Доставщик компании Glovo, проезжая мимо идущей девушки, ударил ее по попе. Это домогательство. Кто из женщин не встречался с таким низким поведением? Мне кажется, каждая женщина вспомнит, как кто-нибудь её потрогал/задел/хлопнул/приставал. Наверное, этот мужчина чувствует себя мачо — в рамках своего узкого мышления. А что чувствует женщина? Злость, гнев, неприязнь, обиду, грязь. У нас в законодательстве нет статьи за домогательство, потому такое грязное поведение не порицается", – говорится в описании видеоролика.

В фонде попросили Департамент полиции Алматы найти мотоциклиста и привлечь к ответственности.

Многие казахстанки в комментариях написали, что не раз сталкивались с подобным поведением мужчин. Большинство пользователей Казнета возмутило поведение курьера:

"Скоро ружье с собой носить будут девушки!"

"Что с мужчинами не так?! Что происходит с ними?!"

"Мне, как парню, стыдно за такое поведение данного индивида!"

"Пора внести статью за харассмент! Иначе тяжело будет остановить озабоченных!"

"Безнаказанность порождает вседозволенность! Фу, мне тоже пару раз делали подростки, это так мерзко!"

"Ауууу, ну и где те, которые пишут: "Кототкие юбки не носите, открытое не носите"? Девушка в длинной юбке!"

На инцидент 26 августа отреагировали в компании Glovo:

"Спасибо, что обратили наше внимание на данный инцидент. Glovo во всем мире придерживается нулевой терпимости в отношении подобного поведения и любого вида харассмента. Служба поддержки уже выясняет личность курьера на видео и является ли он действующим курьером".

В компании попросили "обязательно обратиться в правоохранительные органы".

"Glovo готова оказать полиции любую необходимую помощь. Компания не приемлет подобное поведение", – написала компания Glovo в комментариях к видеоролику.

Также в компании казахстанцев, которым стало известно о таком случае, попросили незамедлительно сообщать Glovo на электронную почту support@glovo.mail.kustomerapp.com, чтобы они "могли оперативно принимать меры".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.