"Ударил девушку по попе": курьера осудили в Алматы

В Алматы осудили курьера, который ударил по попе мимо проходящую девушку, сообщает Zakon.kz.

По словам правозащитницы Дины Тансари, парня приговорили к 15 суткам ареста.

"Вместе с вами у нас получается останавливать и осуждать абьюзеров и насильников. Теперь этот курьер – даже если он думал, что так "пошутил" или же чувствовал безнаказанность, задумается в следующий раз! И придержит свои руки при себе. Надеемся", – заявила Тансари.

Ранее сообщалось, что в Алматы курьер популярной среди казахстанцев компании, проезжая мимо девушки, ударил ее по попе. Об этом 25 августа 2023 года заявили в фонде "НеМолчи.kz".

Позже инцидент прокомментировали в полиции.