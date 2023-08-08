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Законодательство РК

На трассе Усть-Каменогорск – Алматы в серьезной аварии пострадали три человека

авария Фото: polisia.kz
8 августа около 09:00 на 11 км автодороги Усть-Каменогорск – Алматы произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП ВКО, водитель автомашины Mercedes, следуя со стороны поселка Калбатау в Усть-Каменогорск, не убедился в безопасности. Не соблюдая дистанцию и скоростной режим, он допустил столкновение с КАМАЗ.

"В результате столкновения водитель и 2 пассажира легкового авто были доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

В отношении водителя Mercedes составлен административный протокол по ч.1 ст. 610 КоАП РК, ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что на трассе в ЗКО во время ремонта дороги опрокинулся КАМАЗ.

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