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Водитель из Актобинской области "собрал" восемь штрафов за одну поездку по ЗКО

Водитель из Актобинской области "собрал" восемь штрафов за одну поездку по ЗКО Фото: Zakon.kz
Житель Актюбинской области проехал по трассе в ЗКО и нарушил правила дорожного движения по восьми пунктам. Полицейские составили протоколы, сообщает Zakon.kz.

Водителя "Газели" полицейские заметили на трассе в поселок Кушум. Автомобиль передвигался по автодороге без номерных знаков, а во время погони автомобиль повредил газовую трубу, передает Мой город.

После того, как полицейские догнали нарушителя, у него проверили документы. Водителем авто оказался 27-летний житель соседней Актюбинской области. Сотрудники полиции выявили у него сразу восемь нарушений. По каждому были составлены протоколы.

  • 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации ТС",
  • 590 КоАП РК "Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов",
  • 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования",
  • 606 КоАП РК "Нарушение ПДД",
  • 230 КоАП РК "Нарушение законодательства об обязательном страховании",
  • 590 КоАП РК "Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр",
  • 613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел",
  • 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника".

Ранее стало известно, что в Алматы девушка написала заявление в полицию на курьера популярной службы доставки за то, что он, проезжая мимо, ударил ее по попе. В полиции зарегистрировали дело по статье "Мелкое хулиганство". Нарушителя разыскивают.

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Мария Мельникова
Актюбинская область Западно-Казахстанская область
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