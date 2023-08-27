Водитель из Актобинской области "собрал" восемь штрафов за одну поездку по ЗКО
Фото: Zakon.kz
Житель Актюбинской области проехал по трассе в ЗКО и нарушил правила дорожного движения по восьми пунктам. Полицейские составили протоколы, сообщает Zakon.kz.
Водителя "Газели" полицейские заметили на трассе в поселок Кушум. Автомобиль передвигался по автодороге без номерных знаков, а во время погони автомобиль повредил газовую трубу, передает Мой город.
После того, как полицейские догнали нарушителя, у него проверили документы. Водителем авто оказался 27-летний житель соседней Актюбинской области. Сотрудники полиции выявили у него сразу восемь нарушений. По каждому были составлены протоколы.
- 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации ТС",
- 590 КоАП РК "Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов",
- 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования",
- 606 КоАП РК "Нарушение ПДД",
- 230 КоАП РК "Нарушение законодательства об обязательном страховании",
- 590 КоАП РК "Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр",
- 613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел",
- 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника".
Ранее стало известно, что в Алматы девушка написала заявление в полицию на курьера популярной службы доставки за то, что он, проезжая мимо, ударил ее по попе. В полиции зарегистрировали дело по статье "Мелкое хулиганство". Нарушителя разыскивают.
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