Штрафов на 670 тысяч собрал водитель из Кокшетау. Ему грозит арест

16 раз за два месяца нарушил правила дорожного движения водитель в Кокшетау. Мужчина собрал 670 тысяч тенге штрафов и его лишили автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Выявить многочисленные нарушения помогла система "Қорғау", которая начала действовать в регионе год назад, в декабре 2022 года. Патрульные полицейские во время рейда "Правопорядок" остановили водителя авто ВАЗ-21114 и выяснили, что он нарушил ПДД 16 раз только за последние два месяца, передает 716kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Кроме прочего, полицейские выяснили, что водителя ранее суд лишил права управлять автомобилем. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку, его самого ждет суд. Согласно нормам законодательства, мужчине грозит арест на 20 суток.

Ранее в Алматы задержали воителя автомобиля Toyota, который за непродолжительное время 81 раз нарушил правила дорожного движения.