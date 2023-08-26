"Ударил девушку по попе": полиция прокомментировала инцидент в Алматы

Фото: скриншот видео

На пересечении улиц Асанбай и Аскарова доставщик популярной компании, проезжая мимо идущей девушки, шлепнул ее. Пострадавшая расценила такое поведение как неуважение и домогательство, сообщает Zakon.kz.

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