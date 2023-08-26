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"Ударил девушку по попе": полиция прокомментировала инцидент в Алматы

домогательство Фото: скриншот видео
На пересечении улиц Асанбай и Аскарова доставщик популярной компании, проезжая мимо идущей девушки, шлепнул ее. Пострадавшая расценила такое поведение как неуважение и домогательство, сообщает Zakon.kz.

Заявление по данному факту поступило в Управление полиции Наурызбайского района.

"Факт зарегистрирован по ст. 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности правонарушителя и привлечение его к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы курьер популярной среди казахстанцев компании, проезжая мимо девушки, ударил ее по попе. Об этом 25 августа 2023 года заявили в фонде "НеМолчи.kz".

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