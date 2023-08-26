"Ударил девушку по попе": полиция прокомментировала инцидент в Алматы
Фото: скриншот видео
На пересечении улиц Асанбай и Аскарова доставщик популярной компании, проезжая мимо идущей девушки, шлепнул ее. Пострадавшая расценила такое поведение как неуважение и домогательство, сообщает Zakon.kz.
Заявление по данному факту поступило в Управление полиции Наурызбайского района.
"Факт зарегистрирован по ст. 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности правонарушителя и привлечение его к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы курьер популярной среди казахстанцев компании, проезжая мимо девушки, ударил ее по попе. Об этом 25 августа 2023 года заявили в фонде "НеМолчи.kz".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript