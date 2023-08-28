"Услышали крики девочки": мужчину привлекли к ответственности в Алматы

28 августа 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Алматы мужчина якобы напал на девочку. На это отреагировали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egovpress, инцидент произошел в Алмалинском районе.

"Поступила информация, что в Алмалинском районе Алматы жители услышали крики девочки. Прибыв на место, увидели, как мужчина (которого сняли на видео. – Прим. ред.) быстро оделся и пытался убежать. ДП Алматы просим прокомментировать ситуацию", – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz в городском ДП сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

"Фигурант привлечен к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье мужчину привлекли к ответственности.

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