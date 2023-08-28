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Уставший водитель фуры устроил смертельное ДТП в Актюбинской области

Уставший водитель фуры устроил смертельное ДТП в Актюбинской области Фото: polisia.kz
Один человек погиб и один попал в больницу в результате ДТП, которое случилось на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, фатальная авария произошла еще 26 августа. Около 14:00 24-летний водитель грузовика MAN, гражданин Узбекистана, на трассе Самара – Шымкент выехал на встречную полосу. Там фура столкнулась с легковым автомобилем Lada Largus, за рулем которого был 51-летний гражданин России.

От силы удара легковой автомобиль отлетел в сторону и врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель Lada Largus погиб на месте, его несовершеннолетнего пассажира с различными травмами доставили в районную больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК.

"По предварительным данным, водитель MAN управлял транспортным средством в утомленном состоянии", – сообщили в полиции.

В начале августа смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.

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Никита Дробны
Актюбинская область
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