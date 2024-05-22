Два кыргызстанца пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

На трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области 22 мая столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает Zakon.kz.

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