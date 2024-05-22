Два кыргызстанца пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
На трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области 22 мая столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, в результате ДТП двое граждан Кыргызстана получили различные травмы.
"На месте происшествия сотрудниками Центра медицины катастроф МЧС РК пациентам, которые являются гражданами Республики Кыргызстан, была оказана первая медицинская помощь. После пострадавших доставили в районную больницу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом ДТП. 10 мая 2024 года депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент.
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