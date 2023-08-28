В Алматы машина въехала в остановку с людьми

Фото: Zakon.kz

28 августа 2023 года в Алматы Mercedes на скорости въехал в остановку, когда там находились люди. В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку семерых человек госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

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