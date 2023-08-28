В Алматы машина въехала в остановку с людьми
Фото: Zakon.kz
28 августа 2023 года в Алматы Mercedes на скорости въехал в остановку, когда там находились люди. В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку семерых человек госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
В городской полиции уточнили, что за рулем находился мужчина 1987 года рождения.
"Следуя по улице Абылай хана в южном направлении, совершая левый поворот на проспект Райымбека, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. В результате данного ДТП пострадали семь человек".Пресс-служба ДП Алматы
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города.
Также сказано, что факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района.
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