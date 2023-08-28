Шпионские страсти разыгрались в исправительной колонии Жезказгана

Настоящая шпионская драма развернулась в одной из исправительных колоний Жезказгана: заключенному попытались передать видеокамеру, спрятанную в подошвах ботинок, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 28 августа, сотрудники исправительного учреждения №62 регионального ДУИС пресекли попытку пронести в колонию запрещенный предмет. При досмотре посылок, которые передавали заключенным, они обнаружили, что в одной из них спрятана камера. Ее нашли в подошвах ботинок, просветив их через рентгенотелевизионную установку.

"Сам осужденный идею сотрудников не одобрил, попросил просто выдать ему бандероль, но при вскрытии была обнаружена камера и накопитель памяти, а также кабель для зарядки устройства. По данному факту начато административное производство, отправителем значится житель Актау", – сообщили в ДП.

В июле жительница Актобе передала своему брату в колонию пакетик с жидкостью для стирки и стала фигуранткой уголовного дела.