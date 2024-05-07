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В колонии нашли кота-наркокурьера

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 04:41 Фото: 63.fsin.gov
Сотрудники исправительной колонии №16 в городе Тольятти поймали кота, приносившего наркотики заключенным, сообщает Zakon.kz.

По сведениям УФСИН России по Самарской области, на животное был надет самодельный ошейник. В нем стражи порядка нашли несколько свертков из полимерного материала.

Животное, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 04:41

Ошейник, фото: 63.fsin.gov

Злоумышленники пытались передать с помощью питомца около девять граммов запрещенных веществ. О дальнейшей судьбе животного ничего не сообщается.

5 мая посетителей Московского зоопарка рассмешил сурок, который выступил перед ними с продолжительной речью.

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