В колонии нашли кота-наркокурьера

Сотрудники исправительной колонии №16 в городе Тольятти поймали кота, приносившего наркотики заключенным, сообщает Zakon.kz.

По сведениям УФСИН России по Самарской области, на животное был надет самодельный ошейник. В нем стражи порядка нашли несколько свертков из полимерного материала.

Ошейник, фото: 63.fsin.gov

Злоумышленники пытались передать с помощью питомца около девять граммов запрещенных веществ. О дальнейшей судьбе животного ничего не сообщается.

5 мая посетителей Московского зоопарка рассмешил сурок, который выступил перед ними с продолжительной речью.