В колонии нашли кота-наркокурьера
Фото: 63.fsin.gov
Сотрудники исправительной колонии №16 в городе Тольятти поймали кота, приносившего наркотики заключенным, сообщает Zakon.kz.
По сведениям УФСИН России по Самарской области, на животное был надет самодельный ошейник. В нем стражи порядка нашли несколько свертков из полимерного материала.
Ошейник, фото: 63.fsin.gov
Злоумышленники пытались передать с помощью питомца около девять граммов запрещенных веществ. О дальнейшей судьбе животного ничего не сообщается.
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