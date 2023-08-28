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Трое погибли в ДТП на трассе Кызылорда – Павлодар

Трое погибли в ДТП на трассе Кызылорда-Павлодар Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области
Страшная авария случилась 28 августа после обеда на 120 километре трассы А17 Кызылорда – Павлодар, сообщает Zakon.kz.

28 августа около 12:15 трое граждан погибли в ДТП на трассе близ Кызылорды, сообщает пресс-служба ДП Кызылординской области.

Страшная трагедия произошла на 120 километре трассы А17 Кызылорда – Павлодар. Столкнулись грузовой автомобиль КаМАЗ с легковым автомобилем.

В результате ДТП погибли три человека. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.

ДТП с большим количеством погибших стало страшным постоянством в Казахстане в этом году. 27 августа в Карагандинской области в жуткой аварии погибли три человека.

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