Трое погибли в ДТП на трассе Кызылорда – Павлодар

Страшная авария случилась 28 августа после обеда на 120 километре трассы А17 Кызылорда – Павлодар, сообщает Zakon.kz.

28 августа около 12:15 трое граждан погибли в ДТП на трассе близ Кызылорды, сообщает пресс-служба ДП Кызылординской области.

Страшная трагедия произошла на 120 километре трассы А17 Кызылорда – Павлодар. Столкнулись грузовой автомобиль КаМАЗ с легковым автомобилем.





В результате ДТП погибли три человека. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК . Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.



