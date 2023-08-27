В Карагандинской области в жуткой аварии погибли три человека

В Карагандинской области 27 августа около 18:30 произошла авария, в которой погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, на автодороге Караганда – Аягуз – Бугаз, в 20 км от города Каркаралинск, 35-летний водитель автомашины Mercedes-Benz, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser 100 под управлением 45-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель и два пассажира машины Mercedes-Benz скончались на месте происшествия. А водитель и два пассажира Toyota Land Cruiser 100 госпитализированы. Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Отмечается, что основной причиной ДТП является превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

Полиция призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными за рулем.

Ранее сообщалось, что пожарный погиб в аварии на трассе в Жетысуской области.