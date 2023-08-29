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Спасатели рассказали, как устраняют аварию с серной кислотой в Экибастузе

ДЧС устраняют аварию Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
28 августа 2023 года от дежурного Военизированной железнодорожной охраны поступило сообщение о том, что в г. Экибастузе, станция Экибастуз-2, путь №6, происходит течь серной кислоты с цистерны. Общий объем перевозимого груза в двух вагонах – 78,3 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, место происшествия оцеплено сотрудниками Управления полиции, военизированной железнодорожной охраны.

"На месте организован штаб из числа сотрудников подразделений заинтересованных государственных органов и представителей перевозчика. Для устранения утечки серной кислоты были задействованы сотрудники ДЧС. В ночь с 28 на 29 августа силами ОСО ДЧС удалось успешно остановить течь в условиях, которые можно назвать экстремальными. На место инцидента было доставлено более 37 тонн извести, которая использовалась для нейтрализации серной кислоты". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
спасатели устраняют последствия ЧП на железной дороге

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

По состоянию на 15:00 29 августа перекачка серной кислоты завершена. 15 работников АО НК КТЖ приступили к обвалованию и последующей отсыпки известью участка розлива серной кислоты.

"Производится герметичное уплотнение загруженных серной кислотой цистерн. Работы по устранению аварии продолжаются. Общий объем разлитой кислоты будет установлен после проведения экспертиз", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что серная кислота разлилась из цистерны после схода вагонов в Экибастузе.

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Павлодарская область Экибастуз
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