Опасный аттракцион с экскаватором в море: на жителя Актау составили два адмпротокола

Водителя экскаватора нашли и за рискованное развлечение на Каспии ему теперь грозит крупный штраф, сообщает Zakon.kz.

Полиция Мангистауской области прокомментировала видео, на котором в Актау на побережье Каспийского моря отдыхающие устроили опасный аттракцион, сообщается в официальном ответе полиции на запрос редакции Zakon.kz.

На кадрах видно, что в море заехал водитель экскаватора, который вокруг спецтехники вращал людей, уцепившихся за веревку, привязанную к ковшу. Мужчина, который стал очевидцем такого рискованного развлечения, поделился видеокадрами, которые впоследствии помогли полиции.





В полиции Мангистауской области прокомментировали редакции Zakon.kz произошедшее. Сотрудниками батальона патрульной полиции была оперативно установлена личность водителя.





"28 августа 2023 года в социальных сетях распространялось видео, что на море находится экскаватор. На 29-летнего водителя составлены два административных протокола по статьям 593 и 620 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа впредь по не допущению подобных правонарушений", – сказано в ответе на запрос редакции.

Произошедшее рискованное развлечение очевидцы нарекли фразой: "Такое увидишь только в Актау". Видео за один день стало популярным среди пользователей Сети.

