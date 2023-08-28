"Такое увидишь только в Актау": рискованное развлечение устроили на Каспии

В Актау на побережье Каспийского моря отдыхающие устроили опасный аттракцион – прям в море заехал водитель экскаватора, который вокруг спецтехники вращал людей, уцепившихся за веревку, привязанную к ковшу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, который стал очевидцем такого рискованного развлечения, поделился кадрами с lada.kz.

"Такое увидишь только в Актау. Посреди моря – экскаватор. Посмотрите, какие трюки выполняет", – сказал автор видеоролика.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Мангистауской области.

Материал по теме Семь минут вниз головами: в парке аттракционов в Актау дети застряли на высоте

25 августа 2023 года в соцсетях появилось видео инцидента, который произошел в одном из актауских парков развлечений. Дети, застрявшие на остановившемся аттракционе, провисели несколько минут вниз головами. Аттракцион остановился из-за отключения электричества. В самом парке рассказали, что аттракцион не работал в течение трех минут 37 секунд. На место выезжали сотрудники ювенальной полиции и провели профилактическую беседу с работниками парка.