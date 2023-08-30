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В Актау скончался мужчина, на голову которому упал диван

В Актау скончался мужчина, на голову которому упал диван Фото: Zakon.kz
После продолжительного лечения от полученных травм скончался житель Актау, который в январе этого года пострадал от падения из окна многоэтажки дивана. В полиции переквалифицировали дело, которое до сих пор не раскрыто, сообщает Zakon.kz.

На днях стало известно, что мужчина, который в январе этого года получил тяжелейшие травмы после падения на его голову дивана из окна многоэтажки, скончался. Об этом пишет InAktau.

После смерти пострадавшего, в департаменте полиции 27 августа сообщили, что дело было переквалифицировано. Изначально расследование было начато по статье 114 УК РК ("Неосторожное причинение вреда здоровью"). Теперь статью изменили на 104 УК РК ("Причинение смерти по неосторожности").

Как пишет издание, с начала расследования полицейские не продвинулись в деле: до сих пор не смогли они найти подозреваемых в совершении преступления.

Трагедия разыгралась 11 января текущего года. В 11-м микрорайоне Актау на 39-летнего мужчину из окна жилого дома упал диван. Врачи диагностировали у него перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени. Позднее стало известно, что парализованного мужчину взялись лечить столичные врачи. Однако, спустя более полугода мужчина скончался.

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Мария Мельникова
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