Смертельная авария: под Экибастузом водитель разогнался до 218 км/ч и погиб

40-летний водитель BMW погиб на трассе Павлодар – Кызылорда недалеко от города Экибастуз. Он разогнал автомобиль до 218 километров в час, влетел в отбойник и вылетел с трассы, где машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в двух километрах от села Байет, что в пригороде Экибастуза. Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, водитель автомобиля не справился с управлением и влетел на скорости в металлический отбойник. После удара авто вылетело с трассы в кювет и перевернулось. Об этом пишет Pavlodarnews.

От полученных травм 40-летний водитель автомобиля скончался на месте. Как установили приборы системы "Зерек-2", скорость машины достигала 218 км/ч, отмечают в департаменте полиции.

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