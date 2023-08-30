Смертельная авария: под Экибастузом водитель разогнался до 218 км/ч и погиб
Авария произошла в двух километрах от села Байет, что в пригороде Экибастуза. Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, водитель автомобиля не справился с управлением и влетел на скорости в металлический отбойник. После удара авто вылетело с трассы в кювет и перевернулось. Об этом пишет Pavlodarnews.
От полученных травм 40-летний водитель автомобиля скончался на месте. Как установили приборы системы "Зерек-2", скорость машины достигала 218 км/ч, отмечают в департаменте полиции.
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