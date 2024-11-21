В Алматы нападение с ножом на человека в автобусе попало на видео

В Алматы мужчина с кухонным ножом напал на контролера автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, инцидент произошел днем в Наурызбайском районе на конечной остановке общественного транспорта.

"Контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора. Далее прохожий забежал в салон автобуса и нанес ножевое ранение своему оппоненту. Бригадой скорой помощи контролер был экстренно госпитализирован", – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

38-летнего подозреваемого задержали по горячим следам, он водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления – кухонный нож – изъято.

В октябре 2024 года в Алматы произошел похожий инцидент. В том случае мужчина со строительным ножом напал на водителя автобуса.