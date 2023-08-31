Мужчину убили во время драки в Шымкенте

Фото: pexels

В Шымкенте между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего произошла драка. Один человек скончался, сообщает Zakon.kz.

Вечером 25 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в микрорайоне Тельман города Шымкента. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре трупа 40-летнего мужчины обнаружены различные телесные повреждения. "Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний знакомый погибшего. Факт зарегистрировали полицейские по ч. 3 ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента. Как выяснили полицейские, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел. В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Ранее в Алматинской области застрелили 17-летнего подростка. Читайте также Два человека погибли при пожаре в Уральске До 15 лет колонии грозит 19-летнему казахстанцу Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы

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