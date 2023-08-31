Мужчину убили во время драки в Шымкенте
Фото: pexels
В Шымкенте между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего произошла драка. Один человек скончался, сообщает Zakon.kz.
Вечером 25 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в микрорайоне Тельман города Шымкента.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре трупа 40-летнего мужчины обнаружены различные телесные повреждения.
"Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний знакомый погибшего. Факт зарегистрировали полицейские по ч. 3 ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
Как выяснили полицейские, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится досудебное расследование.
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