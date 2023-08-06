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Законодательство РК

17-летнего подростка застрелили в Алматинской области: все участники задержаны

убийство Фото: freepik
Задержаны все участники происшествия в Алматинской области, в результате которого погиб 17-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

Труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти обнаружен 5 августа во дворе одного из домов в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района.

"Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. В настоящее время 9 подозреваемых водворены в ИВС. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст. 99 ч. 2 п. 9, 14 УК РК и начато досудебное расследование", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По версии полиции, около 12 ночи произошла драка среди молодежи, в результате которой один из участников получил огнестрельное дробовое ранение, от которого скончался.

Как утверждают очевидцы, поводом для встречи школьников стали регулярные поборы со стороны старшеклассников. По примерным подсчетам, в драке участвовали более 20 человек. Видео с места происшествия появилось накануне в социальных сетях.




По словам начальника ДП области, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

В отношении других участников возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Иная информация не подлежит разглашению.

Двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения погибли два человека. В области введен план "Перехват".

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