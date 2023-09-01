В Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой

В селе Ушкарасу Жаркаинского района сразу 12 человек заразились сибирской язвой. Их госпитализировали в инфекционное отделение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, населенный пункт закрыли на карантин.

Отмечается, что люди стали жаловаться на плохое самочувствие. Врачи заметили на коже у некоторых характерные язвы и забили тревогу. Анализы подтвердили особо опасную инфекцию. Среди заболевших есть 16-летний подросток. Состояние всех заразившихся медики оценивают как средней тяжести.

В село Ушкарасу, где проживают заболевшие, уже направили бригады ветеринаров и дезинфекторов. Выяснилось, две недели назад в одном большом крестьянском хозяйстве пало 20 голов скота. Но местный ветеринар посчитал, что они погибли от отравления после обработки полей гербицидами. Уверенный в этом хозяин продолжил забивать коров – мясо ел сам, угощал им рабочих. Теперь всем предстоит длительное лечение.

"На село Ушкарасу наложен карантин. Проводятся все карантинные мероприятия, блокпосты организованны. Въезд-выезд в село запрещен, строго под контролем". Руководитель отдела управления ветеринарии Акмолинской области Жанат Оспанов

Ранее, в июне, в Жамбылской области закрыли село из-за сибирской язвы.