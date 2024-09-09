В Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой

В Уйгурском районе Алматинской области увеличилось число заразившихся сибирской язвой, сообщает Zakon.kz.

По информации областного акимата, на 9 сентября госпитализировано 16 человек. У одиннадцати из них диагноз "сибирская язва" подтвержден, у четверых результат отрицательный, анализы еще одного пациента уточняются. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

"В настоящее время распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Мы призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом. Важно помнить, что сибирская язва не передается от человека к человеку", – сообщил начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.

Также в акимате добавили, что в селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован.

Четыре случая с подозрением на сибирскую язву были зафиксированы в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области 1 сентября 2024 года. Предположительно, заражение произошло во время забоя больного животного, который был проведен без уведомления ветеринарной службы.