Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Алматы

Пожарные Алматы несколько часов борются с пожаром повышенного ранга опасности в Бостандыкском районе города. Пламя, охватившее банный комплекс, грозило перекинуться на жилые дома и деревянные строения поблизости, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил банный неработающий банный комплекс в Бостандыкском районе Алматы в 23:12 в ночь со второго на третье сентября. Все силы и средства по борьбе со стихией были брошены на борьбу с огнем, пожару был присвоен повышенный ранг опасности, передает пресс-служба ДЧС Алматы.





К шести часам утра стало известно, что пожарным удалось отстоять близлежащие жилые дома и не дать огню перекинуться на расположенные рядом строения. Среди них, отмечают спасатели, есть деревянные и камышовые конструкции.





"Отстояли частный жилой дом, буквально в десяти метрах находятся, и соседние строения. Они могли вспыхнуть моментально", – поделился один из спасателей с места происшествия.

В настоящее время сотрудники департамента по ЧС продолжают работать на месте пожара.

31 августа ночью в одном из жилых домов Уральска разгорелся пожар, который унес жизни двух человек. Пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.