Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Алматы
Пожар охватил банный неработающий банный комплекс в Бостандыкском районе Алматы в 23:12 в ночь со второго на третье сентября. Все силы и средства по борьбе со стихией были брошены на борьбу с огнем, пожару был присвоен повышенный ранг опасности, передает пресс-служба ДЧС Алматы.
К шести часам утра стало известно, что пожарным удалось отстоять близлежащие жилые дома и не дать огню перекинуться на расположенные рядом строения. Среди них, отмечают спасатели, есть деревянные и камышовые конструкции.
"Отстояли частный жилой дом, буквально в десяти метрах находятся, и соседние строения. Они могли вспыхнуть моментально", – поделился один из спасателей с места происшествия.
В настоящее время сотрудники департамента по ЧС продолжают работать на месте пожара.
31 августа ночью в одном из жилых домов Уральска разгорелся пожар, который унес жизни двух человек. Пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.