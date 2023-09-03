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Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Алматы

Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Пожарные Алматы несколько часов борются с пожаром повышенного ранга опасности в Бостандыкском районе города. Пламя, охватившее банный комплекс, грозило перекинуться на жилые дома и деревянные строения поблизости, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил банный неработающий банный комплекс в Бостандыкском районе Алматы в 23:12 в ночь со второго на третье сентября. Все силы и средства по борьбе со стихией были брошены на борьбу с огнем, пожару был присвоен повышенный ранг опасности, передает пресс-служба ДЧС Алматы.


К шести часам утра стало известно, что пожарным удалось отстоять близлежащие жилые дома и не дать огню перекинуться на расположенные рядом строения. Среди них, отмечают спасатели, есть деревянные и камышовые конструкции.


"Отстояли частный жилой дом, буквально в десяти метрах находятся, и соседние строения. Они могли вспыхнуть моментально", – поделился один из спасателей с места происшествия.

В настоящее время сотрудники департамента по ЧС продолжают работать на месте пожара.

31 августа ночью в одном из жилых домов Уральска разгорелся пожар, который унес жизни двух человек. Пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.

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