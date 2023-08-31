Два человека погибли при пожаре в Уральске

Ночной пожар в Уральске унес две жизни. Из горевшего здания удалось спасти 45 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, 31 августа в 5:19 поступила информация о пожаре на улице Есенжанова в Уральске. На восьмом этаже многоквартирного дома загорелась подсобка, огонь охватил площадь около 60 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 18 человек, включая двух детей, и эвакуировали еще 27 (включая 7 несовершеннолетних). Жертвами инцидента стали два человека – мужчина 1973 года рождения, отравившийся угарным газом, чье тело нашли в одной из квартир, и женщина 1979 года рождения, которая умерла, когда ее везли в больницу на скорой.

Еще двух человек, 1937-го и 1965 годов рождения, госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести.

Пожар тушили 68 человек и 20 единиц техники. Возгорание локализовали в 6:09 и полностью ликвидировали в 6:34. Причину пожара устанавливают, на месте работает испытательная лаборатория.

Ранее в Алматы опровергли сообщение о пожаре повышенного уровня сложности.