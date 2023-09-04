Скрывался семь лет: неуловимого афериста осудили в Шымкенте

Суд в Шымкенте вынес приговор трудовому аферисту, который в течение семи лет скрывался за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 4 сентября, уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере возбудили еще в 2015 году. Житель Шымкента обещал, что устроит на работу в медучреждения 30 человек в обмен на денежное вознаграждение. Через свою знакомую он получил от желающих трудоустроиться 26,4 тысячи долларов, после чего бесследно исчез.

Несколько лет розыск подозреваемого не давал никаких результатов, пока в прошлом году за расследование не взялся следователь Каратауского РУП Асылжан Ирисметов. Ему удалось выяснить, что аферист скрылся за границей. Мошенника задержали в Узбекистане и депортировали в Шымкент.

Суд приговорил мужчину, который семь лет скрывался за рубежом, к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее две жительницы Астаны попались на удочку аферистов.