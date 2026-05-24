#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.8
545.99
6.6
Мир

Девочка умоляла отца о пощаде, пока он избивал ее в лифте

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 06:19 Фото: unsplash
В соцсетях появилось видео, на котором россиянин избивает собственных детей. Перед происшествием на ролике видно, как мужчина заходит в лифт с двумя плачущими девочками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, инцидент произошел в Подмосковье. На кадрах одна из девочек, всхлипывая, просит у взрослого прощения. В ситуацию пытался вмешаться сосед. Однако мужчина представился отцом и успокоил соседа, заявляя, что все хорошо. Как только двери лифта закрылись, дети остались одни с агрессором.

Он с холодной жестокостью несколько раз ударил дочь по голове. Девочка в отчаянии умоляла родителя о прощении, после этого ребенок забился в угол лифта и сел на корточки.

Разъяренный отец, не стесняясь в нецензурной брани, пообещал, что это лишь начало и дома будет "продолжение". Видео завершилось тем, что дети с криками выбежали из лифта.

Полиция подмосковной Балашихи оперативно отреагировала на произошедшее. Личность мужчины установлена, он задержан. В ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело об истязании ребенка. Отцу грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Турции задержали вымогателей, вовлекавших женщин в проституцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
В Костанае мужчина избил собаку в лифте
13:47, 04 сентября 2023
В Костанае мужчина избил собаку в лифте
побои
23:50, 27 июня 2023
В Алматы обсуждают видео, на котором девочка жестоко избивает кошку
муж избил жену на глазах прохожих в Алматы
22:26, 09 августа 2024
Прохожие спасли алматинку, которую на улице избивал муж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усик - Верхувен
04:09, 24 мая 2026
Усик проигрывал бой Верхувену, но вырвал победу нокаутом
Хамза Шираз
02:07, 24 мая 2026
"Сбежавший" от Алимханулы Хамза Шираз нокаутировал Бегича и стал чемпионом мира
Шахрам Гиясов
01:30, 24 мая 2026
Узбекский боксёр Гиясов проиграл "бой жизни" за титул Кэттэроллу, побывав в нокдауне
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
00:53, 24 мая 2026
Илия Топурия рассказал о своих отношениях с Алексом Перейрой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: