Девочка умоляла отца о пощаде, пока он избивал ее в лифте

В соцсетях появилось видео, на котором россиянин избивает собственных детей. Перед происшествием на ролике видно, как мужчина заходит в лифт с двумя плачущими девочками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, инцидент произошел в Подмосковье. На кадрах одна из девочек, всхлипывая, просит у взрослого прощения. В ситуацию пытался вмешаться сосед. Однако мужчина представился отцом и успокоил соседа, заявляя, что все хорошо. Как только двери лифта закрылись, дети остались одни с агрессором.

Он с холодной жестокостью несколько раз ударил дочь по голове. Девочка в отчаянии умоляла родителя о прощении, после этого ребенок забился в угол лифта и сел на корточки.

Разъяренный отец, не стесняясь в нецензурной брани, пообещал, что это лишь начало и дома будет "продолжение". Видео завершилось тем, что дети с криками выбежали из лифта.

Полиция подмосковной Балашихи оперативно отреагировала на произошедшее. Личность мужчины установлена, он задержан. В ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело об истязании ребенка. Отцу грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Турции задержали вымогателей, вовлекавших женщин в проституцию.