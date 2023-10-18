Казахстанка погибла в ДТП в Турции

В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции погибла казахстанка. О трагедии на странице в Facebook сообщили ее родственники, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 13 октября 2023 года в городе Аланья.

Погибшей было 38 лет. В полиции заявили, что казахстанка переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой-разделителем. Пока идет следствие.

Также правоохранители заявили, что за рулем была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств.

В свою очередь, родственники выражают надежду на справедливое расследование дела турецкой стороной.

"Учитывая, сколько наших граждан гибнут в ДТП в Турции, просим Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру взять на контроль расследование нашего дела. Пусть все будут живы и здоровы!" – говорится в их обращении.

3 сентября 2023 года автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе в городе Аланья. Тогда погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь. Через несколько дней в реанимации скончался супруг погибшей.