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На берегу канала Елтай в Кызылорде полицейские нашли два наркопосева и оружие

оружие Фото: polisia.kz
31 августа сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области были выявлены два наркопосева, выращенных на берегу канала Елтай в селе имени А. Токмаганбетова Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, первый посев, 106 кустов, был выращен 33-летним жителем Туркестана. Также был задержан местный 53-летний житель за выращивание еще 35 кустов. Кроме того, у него было изъято охотничье ружье 16 калибра.

Общий вес 106 кустов, согласно заключению экспертизы, составляет 43,2 кг, а 35 кустов весят 17,4 кг. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области у пожилого сельчанина изъяли более 7 тысяч кустов конопли.

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Кызылорда Кызылординская область
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