На берегу канала Елтай в Кызылорде полицейские нашли два наркопосева и оружие
Фото: polisia.kz
31 августа сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области были выявлены два наркопосева, выращенных на берегу канала Елтай в селе имени А. Токмаганбетова Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, первый посев, 106 кустов, был выращен 33-летним жителем Туркестана. Также был задержан местный 53-летний житель за выращивание еще 35 кустов. Кроме того, у него было изъято охотничье ружье 16 калибра.
Общий вес 106 кустов, согласно заключению экспертизы, составляет 43,2 кг, а 35 кустов весят 17,4 кг. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области у пожилого сельчанина изъяли более 7 тысяч кустов конопли.
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