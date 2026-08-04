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Происшествия

Гараж с опасным секретом нашли полицейские в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:33 Фото: pexels
В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности пресекли деятельность очередного закладчика, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 4 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Гараж вместо склада. Сотни доз психотропных веществ – вместо автозапчастей... Во время оперативно-розыскных мероприятий в Турксибском районе задержан 22-летний житель Алматинской области. В арендованном им гараже полицейские обнаружили 70 готовых к сбыту свертков с порошкообразным веществом".

По словам задержанного, он работал закладчиком и распространял психотропные вещества через тайники на территории Алматы и Алматинской области.

Как сообщается, после задержания мужчина указал места уже оборудованных закладок.

В ходе дальнейших следственных действий полицейские изъяли еще 120 свертков в районе промбазы, а также 167 доз из трех тайников на ул. Баймагамбетова.

Всего, по данным ДП Алматы, из незаконного оборота изъято 357 свертков с предположительно психотропным веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Ранее в КНБ раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом в Казахстане. Уточнялось, что с начала 2026 года ликвидировано 33 международных и 11 региональных каналов поставок наркотиков, пресечена деятельность трех подпольных лабораторий, задержаны 114 граждан РК и 7 иностранцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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