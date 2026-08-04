Гараж с опасным секретом нашли полицейские в Алматы
Подробности сегодня, 4 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:
"Гараж вместо склада. Сотни доз психотропных веществ – вместо автозапчастей... Во время оперативно-розыскных мероприятий в Турксибском районе задержан 22-летний житель Алматинской области. В арендованном им гараже полицейские обнаружили 70 готовых к сбыту свертков с порошкообразным веществом".
По словам задержанного, он работал закладчиком и распространял психотропные вещества через тайники на территории Алматы и Алматинской области.
Как сообщается, после задержания мужчина указал места уже оборудованных закладок.
В ходе дальнейших следственных действий полицейские изъяли еще 120 свертков в районе промбазы, а также 167 доз из трех тайников на ул. Баймагамбетова.
Всего, по данным ДП Алматы, из незаконного оборота изъято 357 свертков с предположительно психотропным веществом.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-химическая экспертиза.
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