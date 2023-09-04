В Алматы в ресторане устроили стрельбу, есть раненые
Фото: Zakon.kz
В Алматы заведении "Сансет", расположенном в БЦ "Нурлы Тау" на пересечении пр. аль-Фараби и ул. Фурманова, 3 сентября около 00:30 произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, четверо человек в масках внутри устроили стрельбу из пистолета Макарова. В итоге один посетитель получил ранение в живот, другой – в ногу
В ДП Алматы заявили, что данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Бостандыкского района.
"На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления". Пресс-служба ДП города Алматы
Как уточняется, один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка.
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