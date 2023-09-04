В Алматы в ресторане устроили стрельбу, есть раненые

В Алматы заведении "Сансет", расположенном в БЦ "Нурлы Тау" на пересечении пр. аль-Фараби и ул. Фурманова, 3 сентября около 00:30 произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, четверо человек в масках внутри устроили стрельбу из пистолета Макарова. В итоге один посетитель получил ранение в живот, другой – в ногу

В ДП Алматы заявили, что данный факт зарегистрирован и расследуется Управлением полиции Бостандыкского района.

"На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления". Пресс-служба ДП города Алматы

Как уточняется, один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка.

