Происшествия

Жуткое массовое ДТП произошло ночью в Алматы: пострадали люди, а машины всмятку

Алматы, ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 01:39 Фото: Zakon.kz
На мосту Рыскулова – Суюнбая в Алматы в ночь на 30 ноября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадало несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель Chery Tiggo, двигавшийся по проспекту Рыскулова в восточном направлении по крайней левой полосе, заметил в зеркале заднего вида приближающийся на высокой скорости автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Чтобы избежать удара, он попытался уйти в сторону, однако следующий за ним автомобиль Haval все же задел его.

Фото: Zakon.kz

После столкновения Haval вылетел на встречную полосу, где сначала задел автомобиль Hongqi (предположительно такси), а затем врезался в Audi A6, что привело к лобовому столкновению. Именно Audi, по словам очевидцев, "остановила неуправляемую машину".

Фото: Zakon.kz

В результате аварии несколько человек получили травмы. По предварительным сведениям, водитель Audi получил тяжелые повреждения – ударом тела он деформировал рулевую колонку и пробил лобовое стекло.

Фото: Zakon.kz

Пострадали также два пассажира автомобиля Hongqi, сидевшие на заднем ряду. Одна из них – молодая женщина получила предположительный перелом ноги после того, как Haval срезал заднюю дверь машины.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется. По словам очевидцев, автомобиль Audi после столкновения начал задымляться, однако возгорания удалось избежать.


Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом смертельном ДТП. В Алматы мопед разорвало на части после лобового удара с легковушкой, один человек погиб.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
