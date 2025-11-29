Жуткое массовое ДТП произошло ночью в Алматы: пострадали люди, а машины всмятку
По предварительным данным, водитель Chery Tiggo, двигавшийся по проспекту Рыскулова в восточном направлении по крайней левой полосе, заметил в зеркале заднего вида приближающийся на высокой скорости автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Чтобы избежать удара, он попытался уйти в сторону, однако следующий за ним автомобиль Haval все же задел его.
Фото: Zakon.kz
После столкновения Haval вылетел на встречную полосу, где сначала задел автомобиль Hongqi (предположительно такси), а затем врезался в Audi A6, что привело к лобовому столкновению. Именно Audi, по словам очевидцев, "остановила неуправляемую машину".
Фото: Zakon.kz
В результате аварии несколько человек получили травмы. По предварительным сведениям, водитель Audi получил тяжелые повреждения – ударом тела он деформировал рулевую колонку и пробил лобовое стекло.
Фото: Zakon.kz
Пострадали также два пассажира автомобиля Hongqi, сидевшие на заднем ряду. Одна из них – молодая женщина получила предположительный перелом ноги после того, как Haval срезал заднюю дверь машины.
Фото: Zakon.kz
На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется. По словам очевидцев, автомобиль Audi после столкновения начал задымляться, однако возгорания удалось избежать.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
