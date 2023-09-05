"Продавали элитный наркотик": спецоперацию провели в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы ликвидировали преступную группу, участники которой длительное время занимались сбытом элитного наркотика "Кокаин", сообщает Zakon.kz.
В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий криминальная деятельность фигурантов задокументирована.
"Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям. При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых, основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в ИВС", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Ранее КНБ провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае. Задержали 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript