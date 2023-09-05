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"Продавали элитный наркотик": спецоперацию провели в Алматы

В Алматы прошла спецоперация Фото: polisia.kz
В Алматы ликвидировали преступную группу, участники которой длительное время занимались сбытом элитного наркотика "Кокаин", сообщает Zakon.kz.

В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий криминальная деятельность фигурантов задокументирована.

"Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям. При задержании членов группы проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъят кокаин. Всего в полицию доставлено пять человек, двое из которых, основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в ИВС", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы. 

В настоящее время проводится досудебное расследование. 

Ранее КНБ провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае. Задержали 20 участников преступных групп, которых подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах. 


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