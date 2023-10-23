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Законодательство РК

Наркотики через продуктовые магазины продавали в Уральске и Актобе

Наркотики через продуктовые магазины продавали в Уральске и Актобе Фото: polisia.kz
В ходе проведения спецоперации была ликвидирована преступная группа, занимавшаяся поставками наркотических средств в западные регионы страны, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, преступная группа состояла из 8 человек – жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, которая занималась сбытом маковой соломы через сеть продуктовых магазинов в Уральске и Актобе.

"У каждого участника была своя роль, житель Шымкент был организатором, житель Алматы был доставщиком наркотических средств, а остальные участники преступной группы продавали наркотические средства через продуктовые магазины", – говорится в сообщении. 

В ходе обыска в продуктовых магазинах обнаружили наркотические средства, коробки с растворителем, электронные весы для взвешивания в граммах, кроме того в каждом магазине имелся кассовый журнал "приход и расход" денежных средств.


"Всего в ходе следственно-оперативных действий изъято 994 мешка маковой соломы с примесью, более 10 коробок с растворителем, денежные средства на общую сумму около 5 млн тенге, четыре легковых дорогостоящих автомашины и грузовая автомашина DAF (приобретенная на средства, вырученные от преступной деятельности)", – рассказали в МВД РК. 

По результатам экспертизы общий вес изъятой маковой соломы составил 1 тонну 635 кг 257 гр.

Департаментом полиции ЗКО проводятся досудебные расследования по ч. 1 ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группы"; по ч. 2 ст. 262 УК РК "Участие в организованной группе"; по ч. 1 ст. 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем"; по ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Ранее КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана. Задержали троих человек, также в Целиноградском районе Акмолинской области ликвидировали крупную нарколабораторию. 

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