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В Жетысуской области мать ищет своего 8-месячного ребенка

Каскелен, похищение, ребенок Фото: Zakon.kz
В сети распространяется видео, на котором общественный деятель Динара Тансари просит сотрудников прокуратуры, полиции Каскелена и Талдыкоргана, а так же детского омбудсмена подключиться к поиску пропавшего ребенка, которого якобы выкрал отец, сообщает Zakon.kz.

На видео общественный деятель рассказывает, что пропавшей девочке восемь месяцев, и она на грудном вскармливании. Отец ребенка получил 15 суток административного ареста за избиение бабушки младенца, своей тещи. По версии Динары Тансари агрессивный отец где-то прячет ребенка.


В полиции Талдыкоргана подтвердили, что в изоляторе временного содержания с 31 августа содержится 39-летний житель Каскелена. Он помещен под стражу на 15 суток согласно постановлению административного суда. Мужчина задержан за "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", совершенное им в Талдыкоргане в отношении 33-летней супруги и ее матери. 

"В начале сентября супруга адмарестованного вновь обратилась в Талдыкорганскую городскую полицию за содействием в поисках 8-месячного ребенка, которого якобы 12 августа в городе Каскелен забрал муж после очередной супружеской ссоры. В настоящее время организован поиск ребенка, к которому подключены полицейские Талдыкоргана и Каскелена", – сообщили в ДП Жетысуской области.

Собранный материал направлен в УП Карасайского района для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Ранее были опубликованы поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, которые 20 апреля 2023 вечером подписал глава государства. В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

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