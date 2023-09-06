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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана Фото: Zakon.kz
Специалисты ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 сентября в 00 час. 12 мин. зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в 419 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили сейсмологи, эпицентр располагался на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения: 9.9.Магнитуда MPV: 4.4. Координаты эпицентра 41.13° с.ш. 72.68° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 400 км на юго-запад от Алматы. Эпицентр землетрясения также был расположен на территории Кыргызстана.


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Елена Вебер
Алматы Казахстан Кыргызстан
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