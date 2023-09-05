В 400 км от Алматы зарегистрировали землетрясение
Фото: СОМЭ МЧС РК
Казахстанские сейсмологи 5 сентября в 06 час. 18 мин. зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в 400 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным специалистов ТОО "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр располагался на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения: 10.0.Магнитуда MPV: 4.6. Координаты эпицентра: 40.93° с.ш. 73.16° в.д. Глубина: 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее 3 дня назад сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в 250 км от Алматы. Эпицентр землетрясения также был расположен на границе Китая и Кыргызстана.
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