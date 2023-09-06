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Этаж обрушился в одной из новостроек Актау

Этаж обрушился в новостройке Актау Фото: пресс-служба акимата Алматы
В строящемся здании в Актау обрушился этаж. Вероятно, причиной происшествия стало использование некачественных стройматериалов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное издание Lada.kz, в строящемся доме в Актау обрушились перекрытия одного из этажей. Происшествие случилось еще 3 сентября, но информация о нем от технического надзора поступила в региональное управление строительно-архитектурного контроля лишь после того, как видео с последствиями обрушения появилось в соцсетях.


По данным областного акимата, новостройка, где обрушились плиты, расположена в 29А микрорайоне. В профильном управлении сообщили, что застройщик дома получил все необходимые документы: архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

На место инцидента выехал главный строительный инспектор региона, который принял решение провести проверку на соответствие работ проектным решениям и государственным нормативам.

"Это касается обеспечения прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий. Имеется вероятность использования некачественных материалов и ведения строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к ее обрушению. Обломки верхней плиты, падая, обрушили нижние плиты", – прокомментировали в Управлении строительно-архитектурного контроля Мангистауской области.

Минувшим летом в Уральске в 200-летнем здании обрушился потолок.

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