Крыша строящейся школы частично обрушилась в Кульсары

Крыша строящейся школы в городе Кульсары могла обрушиться из-за тяжелых стройматериалов. По предварительной версии, рабочие сами неудачно сложили материалы, что и привело к ЧП, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, здание возводят по госпрограмме "Келешек мектептерi". На строительство школы выделили 7 млрд тенге. Над проектом работает ТОО Turan Ascent. Вчера там частично обрушилась кровля спортзала.

Предполагается, что рабочие сложили на ограниченный участок крыши материалы весом свыше 6 тонн. Сдать объект должны были уже к концу года. Но, как выяснилось, готов он меньше чем наполовину. А обрушение крыши, вероятно, затянет процесс. Хотя чиновники сохраняют оптимизм. Здание теперь ждет техническое обследование, а подрядчик должен будет устранить нарушения.

"В связи с произошедшим в школе на 1200 мест в городе Кульсары областной акимат совместно с контролирующими органами создал комиссию. Данная ситуация находится на контроле областного акимата. В целом строительство завершено на 45%. В запланированное время школа будет сдана в эксплуатацию". Руководитель отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области Кулян Кульбаева

Ранее сообщалось, что из-за сильного пожара в одном из домов Караганды обрушилась крыша.