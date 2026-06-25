Драка водителей в пробке на улице Саина в Алматы попала на видео

В Алматы на видео попала потасовка между водителями, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяют видео, на котором на проезжей части дерутся мужчины.

"В Алматы на улице Саина между водителями произошел конфликт, который едва не перерос в серьезную драку прямо на проезжей части. По словам очевидцев, словесная перепалка между участниками дорожного движения быстро накалилась, после чего мужчины попытались выяснить отношения силой. Предотвратить драку удалось находившимся рядом очевидцам, которые вмешались в ситуацию", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города сообщили, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры", – прокомментировали в ДП.

Полиция призывает соблюдать нормы общественного порядка, не поддаваться эмоциям и разрешать любые спорные ситуации исключительно в правовом поле. Проявление агрессии и применение физической силы недопустимы и влекут установленную законом ответственность.

В Алматы в автобусе ранее произошла женская потасовка, после которой девушка угодила в больницу.