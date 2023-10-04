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Законодательство РК

Сельский аким устроил драку из-за воды в Акмолинской области

Бывший сельский аким устроил драку из-за воды в Акмолинской области Фото: unsplash
В Астраханском районном суде Акмолинской области рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении бывшего акима Острогорского сельского округа Астраханского района "К." за причинение легкого вреда здоровью, сообщает Zakon.kz.

Санкция ч. 1 ст. 73-1 КоАП РК за умышленное причинение легкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 МРП либо арест на 15 суток.

"Суд с учетом смягчающих обстоятельств: "К." впервые привлекался к административной ответственности, имеет положительную характеристику, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге. – Прим. ред.)".Астраханский районный суд Акмолинской области

Вместе с тем, как отмечается, суд вынес частное постановление в адрес акима Акмолинской области, в котором обратил внимание на отсутствие контроля за деятельностью нижестоящих акимов, и для принятия должных мер реагирования.

Судом установлено, что в селе Новый Колутон между акимом "К." и работником ТОО "Ж." произошел словесный конфликт за неподачу последним воды населению.

"В ходе конфликта "К." ударил ладонью работника в затылок, отчего последний упал и ударился лицом. Вина "К." подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, согласно которому у "Ж." обнаружены телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека".Астраханский районный суд Акмолинской области

Постановление суда не вступило в законную силу.

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